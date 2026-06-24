F-35 выполняют роль «краеугольного камня» в военной стратегии США и их союзников, заявили в армии

США намерены повысить уровень боеготовности парка F-35 до 80% к 2030 году F-35 выполняют роль «краеугольного камня» в военной стратегии США и их союзников, заявили в армии

США нацелены повысить уровень боеготовности истребителей F-35 до 80% к 2030 году, однако существующие системы технического обслуживания и логистики не успевают за стремительным ростом парка самолетов.

Об этом, выступая перед Комитетом по вооруженным силам Сената США, заявил генерал-лейтенант Грегори Л. Мазиелло, ответственный за программу F-35 в ВВС США.

Он охарактеризовал истребители F-35 как «один из краеугольных камней» военной мощи Соединенных Штатов и их союзников.

Генерал-лейтенант отметил, что на сегодняшний день F-35 развернуты на 42 базах и 23 авианосцах по всему миру, причем 10 из этих авианосцев принадлежат США, а 13 — другим странам.

Мазиелло также напомнил, что F-35 использовались в операциях США и Израиля против Ирана 28 февраля. По его словам, «это единственный самолет, способный поражать цели, которые недосягаемы для других».

«Моя задача ясна: обеспечить создание надежной и экономически эффективной системы, способной выдерживать высокий темп операций, и наметить путь к достижению 80-процентного уровня боеготовности не позднее 2030 года», — заявил генерал-лейтенант.

При этом он обратил внимание на растущее несоответствие между размерами глобального парка F-35 и логистической системой, которая его обслуживает.

Мазиелло пояснил, что нынешняя система техобслуживания и поддержки изначально была рассчитана на парк из 700–800 самолетов, тогда как на данный момент по всему миру уже поставлено более 1300 F-35.

Он также подчеркнул, что программа приобретает все большее значение для стран-союзниц, и отметил, что через несколько лет в Европе будет дислоцировано около 800 F-35, распределенных между различными государствами.

Согласно отчету Управления подотчетности правительства США, в прошлом году лишь около 25% американских F-35 обладали полной боеготовностью.