США и ряд стран Латинской Америки выступили в поддержку суверенитета Панамы

США, Боливия, Коста-Рика, Гайана, Парагвай, а также Тринидад и Тобаго выступили с совместным заявлением, котором выразили поддержку суверенитету Панамы на фоне действий Китая в сфере морской торговли.

Авторы коммюнике обвинили Пекин в попытке политизировать международные морские перевозки и оказать давление на государства региона.

Подчеркнуто, что подписавшиеся под заявлением страны внимательно следят за ситуацией вокруг «экономического давления» Китая, в том числе за мерами, затронувшими суда под панамским флагом.

В документе также отмечается, что такого рода шаги могут создавать риски для свободы торговли, стабильности морских маршрутов и суверенных прав стран Западного полушария.