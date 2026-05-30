США и Мексика завершили первый двусторонний раунд переговоров по пересмотру USMCA

США и Мексика завершили первый раунд двусторонних переговоров в рамках процесса совместного пересмотра Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Об этом говорится в сообщении Управления торгового представителя США (USTR).

Согласно сообщению, переговоры были проведены в соответствии с целями Вашингтона по сокращению дефицита внешней торговли с Мексикой и укреплению американских цепочек поставок.

Отмечается, что в ходе первого раунда, состоявшегося в Мексике, стороны обсудили приоритетные вопросы, связанные с правилами происхождения товаров в автомобильной промышленности, сталью и алюминием, а также экономической безопасностью.

В сообщении подчеркивается, что обе страны признали важность развития сотрудничества для повышения согласованности нормативно-правовой базы с целью укрепления таких отраслей, как производство медицинских изделий, фармацевтической продукции, косметики и других секторов экономики.

Сообщается, что обсуждение этих вопросов продолжится в ходе второго раунда переговоров, который пройдет 16–17 июня в Вашингтоне. Кроме того, стороны намерены рассмотреть вопросы сельского хозяйства и обеспечения равных условий конкуренции.

Согласно сообщению, третий раунд переговоров состоится в Мехико на неделе, начинающейся 20 июля.

«Соединенные Штаты продолжают подчеркивать важность того, чтобы USMCA приносило выгоду американским производителям, фермерам, животноводам, работникам, поставщикам услуг и предприятиям любого масштаба, а также предотвращало получение несправедливых преимуществ третьими странами», - следует из сообщения.