США и Египет обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ali Semerci, Nariman Mehdiyev
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати обсудил с специальным представителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом события в регионе, переговоры между США и Ираном, а также усилия по снижению напряженности.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Египта, министр иностранных дел Абдулати провел телефонный разговор со специальным представителем США по Ближнему Востоку Виткоффом.
Абдулати и Виткофф обменялись мнениями о процессе переговоров между США и Ираном, последних событиях в регионе и дипломатических инициативах, направленных на снижение напряженности.
В ходе беседы Абдулати, обратив внимание на важность снижения региональной напряженности, подчеркнул, что «непредсказуемая эскалация» может угрожать безопасности и стабильности в регионе.
Глава МИД Египта также отметил, что сохранение дипломатического пути решения и приоритет диалога имеют важное значение для безопасности стран региона и их народов.
Представитель США Уиткофф, в свою очередь, выразил признательность Египту за его усилия по снижению региональной напряженности и выразил надежду на продолжение координации и консультаций между двумя странами.