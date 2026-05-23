США и Египет обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати провел телефонный разговор со специальным представителем США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом

Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати обсудил с специальным представителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом события в регионе, переговоры между США и Ираном, а также усилия по снижению напряженности.



Согласно заявлению Министерства иностранных дел Египта, министр иностранных дел Абдулати провел телефонный разговор со специальным представителем США по Ближнему Востоку Виткоффом.



Абдулати и Виткофф обменялись мнениями о процессе переговоров между США и Ираном, последних событиях в регионе и дипломатических инициативах, направленных на снижение напряженности.



В ходе беседы Абдулати, обратив внимание на важность снижения региональной напряженности, подчеркнул, что «непредсказуемая эскалация» может угрожать безопасности и стабильности в регионе.



Глава МИД Египта также отметил, что сохранение дипломатического пути решения и приоритет диалога имеют важное значение для безопасности стран региона и их народов.



Представитель США Уиткофф, в свою очередь, выразил признательность Египту за его усилия по снижению региональной напряженности и выразил надежду на продолжение координации и консультаций между двумя странами.