США и Армения подписали Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Nariman Mehdiyev
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Между Арменией и США подписан Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Документ подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.
Согласно этой информации, стороны подписали также рамочное соглашение о сотрудничество по проекту TRİPP, рамочный меморандум в области добычи и обработки полезных ископаемых и редкоземельных минералов.
Церемония подписания состоялась в ереванском аэропорту «Звартноц».