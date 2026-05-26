США и Армения подписали Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Между Арменией и США подписан Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Документ подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно этой информации, стороны подписали также рамочное соглашение о сотрудничество по проекту TRİPP, рамочный меморандум в области добычи и обработки полезных ископаемых и редкоземельных минералов.

Церемония подписания состоялась в ереванском аэропорту «Звартноц».