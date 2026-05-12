США: Израиль мог передать «Железный купол» ОАЭ во время войны с Ираном

Muhammet Nazım Taşcı, Elmira Ekberova
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, как сообщается, подтвердил, что Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) системы противовоздушной обороны «Железный купол» в ходе войны, начавшейся после ударов США и Израиля по Ирану.
По данным газеты Israel Hayom, Уолтц выступил на мероприятии, организованном миссией Израиля при ООН в Нью-Йорке.
В своем выступлении он заявил: «Мы видели, как ОАЭ использовали "Железный купол", предоставленный им Израилем».
Уолтц стал первым официальным лицом, подтвердившим сообщения о передаче Израилем системы «Железный купол» ОАЭ во время войны.
Ранее американская платформа Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновника сообщала, что во время войны сотрудничество Израиля и ОАЭ в военной, безопасности и разведывательной сферах значительно усилилось.
По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в первые дни конфликта распорядился направить в ОАЭ батарею системы «Железный купол» и десятки израильских военнослужащих, отвечающих за ее эксплуатацию.
Также утверждается, что ОАЭ стали первой страной после США и Израиля, использующей систему «Железный купол», и что она перехватила десятки ракет, выпущенных со стороны Ирана.