США: Израиль мог передать «Железный купол» ОАЭ во время войны с Ираном Американский представитель в ООН подтвердил, что система ПВО Израиля могла использоваться в ОАЭ в ходе конфликта

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, как сообщается, подтвердил, что Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) системы противовоздушной обороны «Железный купол» в ходе войны, начавшейся после ударов США и Израиля по Ирану.

По данным газеты Israel Hayom, Уолтц выступил на мероприятии, организованном миссией Израиля при ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении он заявил: «Мы видели, как ОАЭ использовали "Железный купол", предоставленный им Израилем».

Уолтц стал первым официальным лицом, подтвердившим сообщения о передаче Израилем системы «Железный купол» ОАЭ во время войны.

Ранее американская платформа Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновника сообщала, что во время войны сотрудничество Израиля и ОАЭ в военной, безопасности и разведывательной сферах значительно усилилось.

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в первые дни конфликта распорядился направить в ОАЭ батарею системы «Железный купол» и десятки израильских военнослужащих, отвечающих за ее эксплуатацию.

Также утверждается, что ОАЭ стали первой страной после США и Израиля, использующей систему «Железный купол», и что она перехватила десятки ракет, выпущенных со стороны Ирана.