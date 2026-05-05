США заявили о поражении «судна с наркотиками» в Карибском море

Американские военные поразили в Карибском море судно, подозреваемое в перевозке наркотиков. В результате атаки два человека погибли.

Об этом сообщило Командование Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM) в публикации в социальной сети американской компании Х. К посту прикреплены кадры самого удара по судну, которое, по данным американской стороны, предположительно занималось наркотрафиком.

В заявлении SOUTHCOM уточняется, что инцидент произошел 4 мая. По указанию командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Л. Донована, было поражено судно, управляемое организацией, включенной «в список террористических».

Как утверждают в командовании, разведывательные данные подтвердили, что судно следовало по одному из известных маршрутов контрабанды в Карибском море и занималось незаконной торговлей наркотиками. Также подчеркивается, что американские военнослужащие в результате инцидента не пострадали.

Подобные атаки американских военных на суда и катера в Карибском море и Тихом океане, которые, как утверждается, в последнее время занимались незаконной перевозкой наркотиков, включая прямое нацеливание на находящихся на них людей, вызывают в международном обществе дискуссии о так называемых «внесудебных казнях».