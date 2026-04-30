США заявили о перехвате свыше 40 судов с начала блокады иранских портов

Военно-морские силы США с начала блокады иранских портов перехватили 41 нефтяной танкер, связанный с Ираном.

Об говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети американской компании Х.

«На данный момент иранские власти лишены возможности реализовать 69 миллионов баррелей нефти, которые транспортировались на 41 танкере. Речь идет о сумме, превышающей 6 млрд долларов, которыми иранское руководство не сможет распорядиться в своих финансовых интересах», - говорится в сообщении.

Также сообщается о перенаправлении 42-го по счету коммерческого судна, которое пыталось прорвать блокаду.

В CENTCOM заявили, что «блокада крайне эффективна», а американские военные сохраняют «твердую приверженность» обеспечить ее полное соблюдение.

Президент США Дональд Трамп распорядился начать морскую блокаду Ормузского пролива после того, как переговоры с Ираном в столице Пакистана Исламабаде закончились без заключения соглашения.



В блокировании портов Ирана задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих США, а также десятки американских самолетов и кораблей , заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).