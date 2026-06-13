США заявили об уничтожении иранских БПЛА, пытавшихся атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе

Çağrı Koşak, Olga Keskin
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Американские силы сбили большое число иранских беспилотников, которые предприняли попытку атаковать коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. Соответствующее заявление было опубликовано на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети американской компании X.
«Иран запустил множество ударных беспилотников-камикадзе с целью атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Движение через пролив продолжается без каких-либо препятствий, тогда как американские силы за последние несколько часов сбили все эти аппараты», — говорится в сообщении.
В CENTCOM отметили, что международный торговый коридор остается открытым для судоходства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном близится к завершению , а работа над окончательным текстом договоренности продолжается.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя переговоры между Вашингтоном и Тегераном, в свою очередь, отметил, что «мир никогда еще не был так близок».
Между тем военная напряженность в регионе сохраняется, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия по достижению соглашения между США и Ираном.