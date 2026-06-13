В CENTCOM отметили, что международный торговый коридор остается открытым для судоходства

США заявили об уничтожении иранских БПЛА, пытавшихся атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе В CENTCOM отметили, что международный торговый коридор остается открытым для судоходства

Американские силы сбили большое число иранских беспилотников, которые предприняли попытку атаковать коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. Соответствующее заявление было опубликовано на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети американской компании X.

«Иран запустил множество ударных беспилотников-камикадзе с целью атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Движение через пролив продолжается без каких-либо препятствий, тогда как американские силы за последние несколько часов сбили все эти аппараты», — говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что международный торговый коридор остается открытым для судоходства.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном близится к завершению , а работа над окончательным текстом договоренности продолжается.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя переговоры между Вашингтоном и Тегераном, в свою очередь, отметил, что «мир никогда еще не был так близок».



Между тем военная напряженность в регионе сохраняется, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия по достижению соглашения между США и Ираном.