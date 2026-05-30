США заявили об ударе по судну с наркотиками в Тихом океане В ходе операции против предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане погибли три человека

Вооруженные силы США сообщили об атаке на судно в восточной части Тихого океана, которое, по утверждению американской стороны, использовалось для перевозки наркотиков. В результате операции погибли три человека.

Согласно заявлению Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM), опубликованному в социальной сети американской компании X, операция была проведена 29 мая в восточной части Тихого океана.

В сообщении утверждается, что целью удара стало судно, которое якобы эксплуатировалось «террористическими организациями». В результате атаки были убиты три человека.

Также отмечается, что разведывательные данные подтвердили причастность судна к незаконной транспортировке наркотиков в восточной части Тихого океана. При этом американские военные не понесли потерь.

В последние месяцы действия США против судов в Карибском бассейне и Тихом океане, подозреваемых в причастности к наркоторговле, вызывают дискуссии в международном сообществе. Критики подобных операций утверждают, что прямое уничтожение находящихся на борту людей без судебного разбирательства может рассматриваться как внесудебная расправа.