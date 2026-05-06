США заявили об ударе по судну в восточной части Тихого океана, якобы перевозившего наркотики Сообщается о гибели трех человек в результате удара

США сообщили о нанесении удара по судну, которое, по утверждению американской стороны, занималось перевозкой наркотиков. В результате инцидента погибли три человека. Об этом говорится в сообщении Южного командования ВС США (SOUTHCOM), опубликованном в соцсети американской компании Х.

В посту также размещены кадры атаки на судно, якобы задействованное в наркоторговле.

Операция против «судна, эксплуатируемого террористическими организациями», проводилась по приказу командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Л. Донована, говорится в сообщении.

В командовании отметили, что разведданные подтвердили причастность судна к деятельности по незаконному обороту наркотиков. Среди американских военных никто не пострадал.

В последнее время удары американских военных по судам в Карибском бассейне и Тихом океане, подозреваемым якобы в контрабанде наркотиков, а также прямое поражение находящихся на борту людей вызывают в международном сообществе дискуссии о «внесудебных казнях».