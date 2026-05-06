США закрывают консульство в Пешаваре по соображениям безопасности

Государственный департамент США объявил о поэтапном закрытии генерального консульства в пакистанском городе Пешавар по соображениям безопасности персонала.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности сотрудников и более эффективного использования ресурсов.

Консульство в Пешаваре, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, будет закрыто поэтапно. Дипломатические функции в регионе будут переданы посольству США в столице Пакистана Исламабаде.

В заявлении также подчеркивается, что США продолжают поддерживать отношения с Пакистаном и сохранят дипломатическое присутствие в стране через действующие миссии в Исламабаде, Карачи и Лахоре.