США: в рамках морской блокады Ирана задержали 62 судна

Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что в рамках морской блокады Ирана, проводимой ВМС США, на сегодняшний день было заблокировано 58 торговых судов и выведено из строя 4 судна.



В заявлении, опубликованном в социальных сетях, CENTCOM отметило, что морская блокада Ирана со стороны США продолжается в полном объеме.



«На сегодняшний день силы CENTCOM с 13 апреля перенаправили 58 торговых судов на другие маршруты с целью предотвращения их входа в иранские порты или выхода из них, а также вывели из строя 4 судна», - говорится в документе.



ВМС США ввели блокаду Ормузского пролива 13 апреля с целью прекращения входа и выхода судов в иранские порты после провала первого раунда переговоров с Ираном, прошедшего в Пакистане.