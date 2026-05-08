США в Оманском заливе вывели из строя два судна, направлявшиеся в Иран Танкеры были остановлены в Оманском заливе в рамках продолжающейся морской блокады Ирана со стороны США

Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что «остановило» два нефтяных танкера под иранским флагом в Оманском заливе по причине «нарушения морской блокады Ирана, введенной США».

В сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X, указано, что 8 мая в Оманском заливе было предпринято вмешательство в отношении двух танкеров под иранским флагом.

Танкеры были остановлены в Оманском заливе в рамках продолжающейся морской блокады Ирана со стороны США до того, как они вошли в иранский порт, и что на тот момент оба танкеры не перевозили груз.

В среду, 6 мая, в рамках той же блокады был остановлен еще один судно под иранским флагом.

В сообщении приводится высказывание командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера, который заявил, что «вооруженные силы США полны решимости в полной мере применять блокаду в отношении судов, входящих в Иран или выходящих из него».

ВМС США ввели блокаду Ормузского пролива с целью прекращения входа и выхода судов в иранские порты после провала первого раунда переговоров с Ираном, прошедшего в Пакистане.