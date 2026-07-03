США продолжат обмен разведданными и сотрудничество с Нигерией в сфере безопасности - генерал Дагвин Андерсон

США вывели большую часть своих военнослужащих из Нигерии США продолжат обмен разведданными и сотрудничество с Нигерией в сфере безопасности - генерал Дагвин Андерсон

США объявили о выводе большей части своих военнослужащих, размещенных в Нигерии в начале этого года в рамках борьбы с терроризмом.

Командующий Африканским командованием ВС США генерал Дагвин Андерсон на онлайн-пресс-конференции, состоявшейся после Конференции начальников генеральных штабов африканских стран 2026 года, заявил, что совместная контртеррористическая операция, проводившаяся в бассейне озера Чад, достигла своих целей.

Андерсон сообщил, что большая часть американских военных, размещенных в Нигерии в начале этого года, была выведена. При этом, по его словам, США продолжат обмен разведданными и сотрудничество с Нигерией в сфере безопасности.

Он отметил, что операция в бассейне озера Чад нанесла удар по региональной структуре террористической организации ДЕАШ. Андерсон добавил, что разведывательная поддержка США и операции нигерийских сил безопасности способствовали нейтрализации одного из высокопоставленных представителей глобальной сети организации.

Назвав Нигерию важным партнёром в сфере безопасности, Андерсон подчеркнул, что США и в дальнейшем будут поддерживать страны-партнеры в наращивании потенциала борьбы с терроризмом, предоставляя разведывательные данные и другие специальные возможности.

Андерсон также призвал африканские страны расширять обмен разведывательной информацией. По его словам, борьба с терроризмом, незаконной контрабандой и другими трансграничными угрозами безопасности может вестись более эффективно при региональном сотрудничестве.

Размещение американских военных в Нигерии

Ранее сообщалось, что первая группа американских военнослужащих, которых США планировали направить в рамках борьбы с терроризмом, прибыла в страну 15 февраля.

США объявляли, что разместят в Нигерии около 200 военнослужащих для поддержки разведывательной, наблюдательной и контртеррористической деятельности в бассейне озера Чад. На первом этапе 100 военных прибыли в город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке страны.

Представители Африканского командования ВС США также заявляли, что размещение осуществляется в рамках сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.