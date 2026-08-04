В страну прибыл самолет со 147 нелегальными мигрантами, высланными из США

США впервые после разрушительных землетрясений возобновили депортацию мигрантов в Венесуэлу В страну прибыл самолет со 147 нелегальными мигрантами, высланными из США

США впервые возобновили депортацию нелегальных мигрантов в Венесуэлу после разрушительных землетрясений, произошедших в июне.

После землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня и унесших жизни 6 125 человек, процедуры депортации нелегальных мигрантов из США были временно приостановлены.

По данным CNN, самолет, вылетевший из Майами с 147 депортированными нелегальными мигрантами на борту, приземлился в штате Ансоатеги на северо-востоке Венесуэлы.

До землетрясений США депортировали в Венесуэлу 146 нелегальных мигрантов. Они были размещены в гостинице, которая впоследствии была разрушена в результате землетрясений, при этом большинство находившихся там мигрантов погибли.

Два мощных землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.