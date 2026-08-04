США впервые после разрушительных землетрясений возобновили депортацию мигрантов в Венесуэлу

Aynur Şeyma Asan, Elmira Ekberova
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
США впервые возобновили депортацию нелегальных мигрантов в Венесуэлу после разрушительных землетрясений, произошедших в июне.
После землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня и унесших жизни 6 125 человек, процедуры депортации нелегальных мигрантов из США были временно приостановлены.
По данным CNN, самолет, вылетевший из Майами с 147 депортированными нелегальными мигрантами на борту, приземлился в штате Ансоатеги на северо-востоке Венесуэлы.
До землетрясений США депортировали в Венесуэлу 146 нелегальных мигрантов. Они были размещены в гостинице, которая впоследствии была разрушена в результате землетрясений, при этом большинство находившихся там мигрантов погибли.
Два мощных землетрясения
По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.