США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе Апелляционный суд отменил решение о временной приостановке ограничений

США вновь ввели санкции против специального докладчика ООН по вопросу Палестины Франчески Альбанезе.

Ранее федеральный судья Ричард Леон 13 мая постановил временно приостановить действие санкций, введенных против Альбанезе. Однако коллегия из трех судей Апелляционного суда США административно заморозила это решение.

Таким образом, федеральные власти получили возможность снова применять санкции в отношении спецдокладчика ООН.

Согласно обновлению на сайте Министерства финансов США, имя Франчески Альбанезе вновь было внесено в санкционный список.

Госсекретарь США Марко Рубио в июле 2025 года заявлял, что Альбанезе попала под санкции из-за ее усилий, направленных на то, чтобы Международный уголовный суд предпринял действия против США и Израиля.

В то же время сама Альбанезе 14 мая сообщала, что американский суд временно заблокировал введенные против нее санкции. Позднее, 21 мая, Министерство финансов США объявило об исключении ее имени из санкционного списка.