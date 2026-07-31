Эти добавления знаменуют собой первое расширение списка юридических лиц при администрации президента Дональда Трампа

США внесли 43 китайские компании в «черный список» из-за принудительного труда уйгуров Эти добавления знаменуют собой первое расширение списка юридических лиц при администрации президента Дональда Трампа

В пятницу, 31 июля США внесли 43 китайские компании в свой «черный список» импортеров в связи с обвинениями в их причастности к принудительному труду уйгуров и представителей других национальных меньшинств.

Эти добавления, объявленные в рамках Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA), знаменуют собой первое расширение списка юридических лиц при администрации президента Дональда Трампа и являются крупнейшим единовременным добавлением с момента вступления закона в силу в декабре 2021 года.

Среди вновь включенных в список компаний — Hunan Aihua Group, один из ведущих китайских производителей конденсаторов.

«Сегодня Соединенные Штаты включили 43 компании, базирующиеся в Китае, в список юридических лиц в рамках Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA) — ключевого инструмента, призванного предотвратить ввоз в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить равные условия для американских компаний», — заявил в своем заявлении официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

«Закон UFLPA, принятый в 2021 году, направлен на предотвращение попадания на рынок США товаров, произведённых с использованием принудительного труда уйгуров и представителей других этнических меньшинств в Китае, а также на привлечение к ответственности организаций, причастных к такой практике», — добавил он.

Включённые в список компании работают в различных секторах, включая фармацевтику, металлургию, хлопковую промышленность, пищевую промышленность и производство лития.

В результате последних мер число организаций, включенных в список UFLPA, увеличилось со 144 до 187. Компании, включенные в список, подозреваются в добыче, производстве или изготовлении товаров с использованием принудительного труда.

США давно обвиняют Китай в содержании лагерей для уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзянском автономном районе. Пекин неоднократно опровергал эти обвинения и отвергал утверждения о том, что там имеют место нарушения прав человека.