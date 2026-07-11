Санкции ввели против Али Ансари, который, по версии США, действовал в интересах Моджтабы Хаменеи и других высокопоставленных представителей иранского руководства

США ввели санкции против лиц, якобы связанных с Ираном Санкции ввели против Али Ансари, который, по версии США, действовал в интересах Моджтабы Хаменеи и других высокопоставленных представителей иранского руководства

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении лиц, которые якобы связаны с лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, санкции введены против Али Ансари, который, по версии американской стороны, действовал в интересах Моджтабы Хаменеи и других высокопоставленных представителей иранского руководства, а также выполнял функции «финансового посредника».

В сообщении утверждается, что Ансари «переводил средства, полученные за счет государственных ресурсов, в обширный зарубежный портфель недвижимости и коммерческих активов».

Кроме того, санкции были введены против иранских обменных пунктов, которые, как утверждает Вашингтон, проводили операции от имени ранее попавших под санкции иранских банков и использовали «многочисленные подставные компании».

В санкционный список также включены лица, связанные с обменной компанией Partners Exchange, в том числе Мохаммад Дарбани, Мохсен Хандан, Ахмад Наваи Лавасани и Амир Наваи.

Кроме того, в перечень была внесена зарегистрированная в Сент-Китсе и Невисе компания Smart Global Limited, которая якобы связана с Али Ансари.

США и Иран 14 июня с целью прекращения войны подписали Исламабадский меморандум, предусматривавший 60-дневный переговорный процесс для достижения окончательного соглашения.

Однако 8 июля США нанесли новые удары по территории Ирана, после чего Тегеран в ответ атаковал американские военные базы в соседних странах.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что именно США нарушили свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании.

«Иран сдержал свое слово в отличие от так называемого министра финансов США, нарушившего пункт 9 меморандума о взаимопонимании», - сказал он.