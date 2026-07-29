США ввели санкции в отношении 8 танкеров и 10 организаций за предполагаемую причастность к торговле иранской нефтью

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı, Nariman Mehdiyev
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
В среду, 29 июля Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми нефтяных танкеров и 10 компаний, которые обвиняются в содействии Ирану в транспортировке и продаже сырой нефти в нарушение американских санкций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов включило эти компании и суда в свой список «Специально обозначенных лиц», сославшись на Указ № 13902, направленный против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.
Среди вновь включенных в список организаций — судоходные компании, зарегистрированные в Гонконге, в том числе «Billion Nexus Int'l», «Confident Apex», «Marinova Freight», «Nevada Spirit» и «Qi Hang Ship Management», а также компании «Branch Saying International Trading», «Ocean Tranquility» и «Vast Mighty», базирующиеся на Маршалловых островах.
Также в список включены две иранские компании — «Hormuzsafe Marine Services Authority» и «Persian Gulf Marine Insurance Company», которые, по оценке Министерства финансов, предположительно ведут деятельность в финансовом и страховом секторах и подпадают под вторичные санкции.
Восемь названных танкеров, в том числе «Al Salmi», «Breeze V», «Crystal», «Lily», «Natsumi», «Nireta», «Well Sail» и «Yehope», были связаны с включенными в список компаниями и плавали под флагами таких стран, как Барбадос, Вануату, Маршалловы Острова и Мозамбик.