Вашингтон несколько раз откладывал это решение, чтобы дать президенту Бразилии время предпринять необходимые шаги

США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне Вашингтон несколько раз откладывал это решение, чтобы дать президенту Бразилии время предпринять необходимые шаги

Соединенные Штаты аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейру Виотти на фоне дипломатического спора вокруг выдачи виз и затягивания процесса утверждения нового американского посла в Бразилиа.

Госдепартамент США заявил, что решение было принято на основе принципа взаимности в ответ на отказ Бразилии в прошлом месяце выдать визы двум американским дипломатам, а также на приостановку процедуры согласования кандидатуры посла США в Бразилию, выдвинутой президентом Дональдом Трампом.

Представители Госдепартамента сообщили Associated Press (AP), что Вашингтон несколько раз откладывал это решение, чтобы дать президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве время предпринять необходимые шаги. Однако после того, как ожидаемых действий не последовало, решение вступило в силу.

По словам официальных лиц, оно может быть оперативно отменено, если Бразилия предпримет соответствующие шаги и согласует кандидатуру посла, предложенную Трампом.

При этом представители американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что, несмотря на аннулирование визы, посол Виотти не была выдворена из США.

- Напряженность между Бразилией и США

Отношения между двумя странами обострились после того, как бразильские власти решили отложить утверждение кандидатуры Дэнни Переса, выдвинутого Трампом на пост посла США в Бразилиа, до проведения выборов, назначенных на 4 октября.

Помимо затягивания процесса согласования кандидатуры посла, Бразилия в прошлом месяце отказала в визах помощнику госсекретаря США из Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсу, а также одному из его высокопоставленных помощников.

Сообщалось, что это решение было принято после публикаций о том, что американские дипломаты якобы могут выступить с критикой президента Лулы или избирательного процесса.

Госдепартамент США отверг эти утверждения, заявив, что запланированный на 27–30 июля визит двух дипломатов для обсуждения вопросов честности выборов, свободы вероисповедания и свободы слова носил обычный рабочий характер. В Вашингтоне также назвали безосновательными утверждения о якобы существующем «плане саботировать выборы в демократической стране».