По предварительной информации, 3 человека выбрались самостоятельно, 6 человек находятся под завалом снежной массы, - сообщили в МЧС

Сход снежной массы на руднике в Бурятии: под завалами остаются люди По предварительной информации, 3 человека выбрались самостоятельно, 6 человек находятся под завалом снежной массы, - сообщили в МЧС

Снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии, субъекте РФ, который входит в состав Дальневосточного федерального округа. Под завалами оказались шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Республики Бурятия, где 9 человек производили работы по расчистке технологической дороги. По предварительной информации, 3 человека выбрались самостоятельно, 6 человек находятся под завалом снежной массы», - сообщили в МЧС.

Отмечается, что на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями, которые будут проводить поисково-спасательные работы.

В российском ведомстве указали, что спасатели извлекли тело одного человека.