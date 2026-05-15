Сухопутный конвой «Сумуд» отправился из Ливии в Газу для прорыва блокады

Более 350 активистов - участников сухопутного конвоя «Сумуд», собравшихся в Ливии, отправились из города Эз-Завия в направлении сектора Газа.

В составе конвоя находятся 50 контейнеров, включая 30 контейнеров с гуманитарной помощью и 20 мобильных домов, а также 5 машин скорой помощи, предназначенных для доставки в палестинский эксклав.

Активисты из 30 стран, включая Алжир, Тунис, Марокко, Мавританию, Турцию, Индонезию, Китай, США, Германию, Испанию, Италию и Великобританию, планируют через Триполи, Мисурату и Сирт добраться до восточной части Ливии.

После 96 алжирских активистов наибольшее число участников конвоя представляют граждане Турции — около 50 человек.

Активисты подчеркивают, что единственная цель конвоя — доставка гуманитарной помощи в Газу. По словам активистов, конвой не представляет угрозы для стран, через которые проходит маршрут.

После прибытия в Египет колонна планирует продолжить движение в сторону Рафаха.