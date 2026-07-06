Супружеская пара погибла при ударе израильской армии по дому в Газе

Halime Afra Aksoy, Ramzi Mahmud, Elmira Ekberova
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
В результате атаки израильской армии на дом палестинской семьи в секторе Газа, несмотря на действующее перемирие, погибли мужчина и женщина, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщили источники в больницах и очевидцы.
По их данным, израильские военные нанесли ракетный удар по дому в районе Телль-Хава на юге города Газа.
В результате атаки супружеская пара погибла, шесть человек получили ранения.
Возникший в доме пожар был взят под контроль силами гражданской обороны.
Отмечается, что израильская армия, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, практически ежедневно продолжает наносить удары по сектору Газа.
Согласно официальным данным, с момента начала перемирия в результате атак в секторе Газа погибли 1 066 палестинцев, еще 3 445 получили ранения.
Также сообщается, что с октября 2023 года общее число погибших в секторе Газа достигло 73 090 человек, число раненых — 173 553.