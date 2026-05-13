Супруга президента США Трампа Мелания не едет в Китай

Emre Aytekin, Olga Keskin
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать супруга во время визита американского лидера в Китай.
Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в офисе первой леди заявили, что «на этот раз она не присоединится к поездке».
Мелания Трамп сопровождала президента США во время его визита в Пекин в 2017 году, в период его первого президентского срока.
Согласно заявлению Белого дома, из членов семьи президента в поездке будут сопровождать сын Эрик Трамп и его супруга Лара Трамп.
В состав делегации войдут политические советники и представители бизнеса
Трамп отправился в Китай с большой делегацией, в состав которой вошли политические советники и представители американских компаний.
Визит продлится до 15 мая. В состав делегации, в частности, вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, торговый представитель США Джеймисон Грир и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Министр финансов США Скотт Бессент присоединится к делегации позднее - после завершения экономических и торговых переговоров между США и Китаем, проходящих в Сеуле, столице Южной Кореи.
Кроме того, вместе с Трампом в Китай прибудет бизнес-делегация, в которую вошли руководители и представители 17 американских компаний, включая Tesla, Apple Apple и NVIDIA Nvidia.