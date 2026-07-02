Наибольший ущерб нанесен жилищному сектору, а материальные потери в этой сфере составили около 34 миллиардов долларов.

Сумма ущерба в Газе, нанесённого в результате геноцида, совершаемого Израилем, достигла как минимум 80 млрд долларов Наибольший ущерб нанесен жилищному сектору, а материальные потери в этой сфере составили около 34 миллиардов долларов.

По мере того как геноцид, совершаемый Израилем в секторе Газа, вступает в свой 1000-й день, общий размер прямого материального ущерба, нанесённого «15 жизненно важным секторам» региона, включая инфраструктуру, образование и здравоохранение, достиг 80 миллиардов долларов.

Согласно письменному заявлению пресс-службы правительства Газы, обнародованы данные о масштабах разрушений, нанесённых инфраструктуре, экономике, здравоохранению и образованию в регионе в результате геноцида и продолжающихся атак, несмотря на перемирие.

В заявлении отмечается, что, по предварительным оценкам, прямой материальный ущерб, нанесенный 15 жизненно важным секторам за 1000 дней в результате израильских атак, составил в общей сложности 80 миллиардов долларов.

В подробном отчете по секторам указано, что наибольший ущерб нанесен жилищному сектору, а материальные потери в этой сфере составили около 34 миллиардов долларов.

Прямой ущерб в сфере здравоохранения составил около 6 миллиардов долларов, а в секторе услуг и муниципального хозяйства — также около 6 миллиардов долларов.

Материальные потери в сфере коммерческой деятельности составили около 5 миллиардов долларов, в сфере домашнего имущества и его содержимого — около 5 миллиардов долларов, в промышленном секторе — около 4 миллиардов долларов, в сельском хозяйстве — около 4 миллиардов долларов и в сфере образования — около 4 миллиардов долларов.

В пресс-релизе также упоминаются другие стратегические сферы региона: каждый из секторов — инфраструктура связи и интернета, а также транспорт и перевозки — понес убытки в размере примерно по 3 миллиарда долларов.

В электроэнергетическом секторе, а также в секторах развлечений и гостиничного бизнеса был зафиксирован ущерб в размере примерно по 2 миллиарда долларов, а в религиозной сфере и секторе СМИ — прямые материальные потери в размере примерно по 1 миллиарду долларов.