Султан Омана и глава МИД Ирана обсудили региональную безопасность Хейсам бен Тарик принял Аббаса Аракчи во дворце Барака аль-Амир в Маскате

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и султан Омана Хейсам бен Тарик провели встречу, в ходе которой обсудили последние события в регионе, а также видение Тегерана относительно региональных процессов.

Аракчи продолжает контакты в Омане, который является вторым этапом его поездки, охватывающей также Пакистан и Россию.

Как сообщает официальное оманское информационное агентство ONA, султан бен Тарик принял главу иранского внешнеполитического ведомства во дворце Барака аль-Амир в столице страны, Маскате.

В ходе встречи состоялись консультации по последним региональным событиям, посредническим усилиям и инициативам, направленным на прекращение конфликтов. Султан Омана ознакомился с позицией иранской стороны по указанным вопросам.

Султан бен Тарик, в свою очередь, изложил Аракчи свои соображения относительно того, как можно продвинуть эти усилия — таким образом, чтобы повысить вероятность достижения устойчивого политического урегулирования и одновременно снизить негативное воздействие кризисов на народы региона.

Оманский лидер подчеркнул важность приоритета диалога и дипломатии при решении существующих проблем, отметив, что именно такой подход способствует укреплению мира и стабильности.

В ответ Аракчи высоко оценил позицию Омана под руководством султана бен Тарика, направленную на поддержку диалога, а также на укрепление безопасности и стабильности в регионе, — и это несмотря на имеющиеся региональные вызовы и сложности.

Глава МИД Ирана прибыл в столицу Омана, Маскат накануне для обсуждения региональных событий. Ранее сообщалось, что после завершения визита в Оман Аракчи планирует вернуться в Пакистан для проведения серии дальнейших контактов.