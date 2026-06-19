Суд США постановил освободить главу исламского общества, задержанного ICE

Федеральный судья в США постановил освободить Салаха Сарсура, президента Исламского общества Милуоки (крупнейшей мечети штата Висконсин), который с марта находился в центре содержания Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Судья окружного суда Джеймс Патрик Хэнлон распорядился немедленно освободить уроженца Палестины Сарсура, имеющего постоянный вид на жительство в США.

По словам судьи, юристы Министерства внутренней безопасности США не представили достаточных доказательств, опровергающих утверждения о том, что Сарсур подвергся преследованию за реализацию своего права на свободу слова.

Хэнлон также отметил, что правительственные чиновники не смогли объяснить, почему Сарсур, проживающий в США более 30 лет, был признан «угрозой безопасности».

Сообщается, что спустя несколько часов после вынесения решения суда Сарсур был освобожден из центра временного содержания в штате Индиана.

«Где бы я ни находился, я никогда не перестану выступать в защиту Палестины и человечества», - сказал он после освобождения.

Президент Исламского общества Милуоки Салах Сарсур был задержан сотрудниками ICE 30 марта.

Министерство внутренней безопасности США утверждало, что Сарсур занимался деятельностью, противоречащей внешнеполитическим целям американского правительства. В свою очередь его адвокаты заявляли, что их подзащитный подвергся преследованию из-за критики в адрес Израиля.