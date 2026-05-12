Суд рассматривает меру пресечения для экс-главы ОП Украины

Abdulrahman Yusupov
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начинает рассмотрение меры пресечения в отношении экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает УНИАН.
Перед началом заседания Ермак отказался отвечать на вопросы.
Часть заседания по избранию меры пресечения Ермаку пройдет в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения. Сторона защиты поддержала это ходатайство.
11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).