Суд рассматривает меру пресечения для экс-главы ОП Украины Андрей Ермак подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начинает рассмотрение меры пресечения в отношении экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает УНИАН.

Перед началом заседания Ермак отказался отвечать на вопросы.

Часть заседания по избранию меры пресечения Ермаку пройдет в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения. Сторона защиты поддержала это ходатайство.

11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).