Суд в Тунисе приговорил Аль-Ганнуши и других лидеров «Ан-Нахды» к пожизненному сроку Судебный приговор вынесен в рамках дела о создании «секретного аппарата»

Лидер «Ан-Нахды» Рашид аль-Ганнуши и некоторые другие руководители движения приговорены к пожизненному заключению в рамках дела о создании «секретного аппарата».

Об этом сообщило официальное тунисское информагентство TAP со ссылкой на судебные источники.

При этом уточняется, что Аль-Ганнуши дополнительно приговорен к 30 годам тюремного заключения по тому же делу.

В сообщении указывается, что по данному делу проходили 35 человек, включая 12 находящихся под стражей, среди которых был и Аль-Ганнуши. Отмечается, что приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Аль-Ганнуши находится в тюрьме с апреля 2023 года

Аль-Ганнуши был задержан в Тунисе 17 апреля 2023 года в результате операции сил безопасности, проведенной у его дома. Позже по решению суда его арестовали по обвинению в «подстрекательстве к насилию».

В июне 2023 года тунисское правосудие постановило оставить Аль-Ганнуши под стражей по обвинениям в «разглашении государственной тайны гражданским лицам, не являющимся государственными служащими, получении подарков лично или через посредников в качестве государственного служащего, требовании прав и привилегий от имени других лиц» через якобы созданного движением «Ан-Нахда» «секретного аппарата».

Сообщается, что общий срок наказания, назначенного Аль-Ганнуши по различным делам, превышает 70 лет. Оппозиционный лидер отказывается участвовать в заседаниях, называя судебные процессы «политической расправой».

Тунисские власти, в свою очередь, настаивают на независимости судебной системы, заявляя, что все задержанные осуждены по обычным уголовным статьям и что в стране нет политических заключенных.