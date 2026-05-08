Суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Суд США по международной торговле признал незаконной глобальную пошлину, которую ввел президент страны Дональд Трамп.

20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий импортные пошлины, которые ввел глава Белого дома. После этого американский лидер ввел тарифы на импорт из всех стран в 10 процентов. Для этого Трамп привел в качестве аргумента закон о торговле от 1974 года.

Согласно вердикту суда, глава государства вновь превысил полномочия, поскольку не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме.

Решение еще может быть обжаловано администрацией президента.