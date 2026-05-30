Суд в США постановил убрать имя Трампа из названия вашингтонского центра искусств Судья постановил, что изменить название культурного центра может только Конгресс США

Федеральный судья в США постановил исключить слово «Трамп» из названия вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщает The Washington Post, окружной судья США Кристофер Купер указал в своем решении, что название центра было утверждено Конгрессом, а потому только Конгресс имеет право его изменять.

На этом основании суд постановил вернуть учреждению прежнее название — «Центр Кеннеди», отменив использование наименования «Трамп-Кеннеди Центр».

Кроме того, судья приостановил действие решения правительства о закрытии центра на двухлетнюю реконструкцию, которая, как ранее сообщалось, должна была начаться в июле.

- Трамп раскритиковал решение суда

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение судьи Купера, опубликовав заявление в социальных сетях.

По словам Трампа, до его вступления в должность центр ежегодно нес убытки, превышавшие 100 миллионов долларов.

«К сожалению, судья Купер и радикальные левые предпочли бы увидеть его гибель, чем то, как президент Трамп превращает его в объект, которым сможет гордиться каждый», — заявил он.

Трамп также отметил, что судье были представлены данные о неудовлетворительном состоянии здания и необходимости проведения ремонта, однако тот все равно вынес такое решение. По мнению президента, Куперу следует стыдиться своего вердикта.

- Спор вокруг переименования Центра Кеннеди

Белый дом в декабре прошлого года объявил о переименовании одного из символов Вашингтона — Центра Кеннеди — в «Трамп-Кеннеди Центр». После этого имя Трампа появилось на здании и официальном сайте учреждения.

Решение вызвало недовольство представителей культурного сообщества. В частности, музыкант Чак Редд, выступавший в Центре Кеннеди с 2006 года, отказался от участия в рождественском концерте.

В феврале Трамп также объявил, что центр будет закрыт 4 июля для проведения двухлетней реконструкции, в рамках которой планировалось одновременно начать строительство нового развлекательного комплекса.