Суд в США постановил убрать имя Трампа из названия вашингтонского центра искусств

Yasin Yorgancı, Elmira Ekberova
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
Федеральный судья в США постановил исключить слово «Трамп» из названия вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
Как сообщает The Washington Post, окружной судья США Кристофер Купер указал в своем решении, что название центра было утверждено Конгрессом, а потому только Конгресс имеет право его изменять.
На этом основании суд постановил вернуть учреждению прежнее название — «Центр Кеннеди», отменив использование наименования «Трамп-Кеннеди Центр».
Кроме того, судья приостановил действие решения правительства о закрытии центра на двухлетнюю реконструкцию, которая, как ранее сообщалось, должна была начаться в июле.
- Трамп раскритиковал решение суда
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение судьи Купера, опубликовав заявление в социальных сетях.
По словам Трампа, до его вступления в должность центр ежегодно нес убытки, превышавшие 100 миллионов долларов.
«К сожалению, судья Купер и радикальные левые предпочли бы увидеть его гибель, чем то, как президент Трамп превращает его в объект, которым сможет гордиться каждый», — заявил он.
Трамп также отметил, что судье были представлены данные о неудовлетворительном состоянии здания и необходимости проведения ремонта, однако тот все равно вынес такое решение. По мнению президента, Куперу следует стыдиться своего вердикта.
- Спор вокруг переименования Центра Кеннеди
Белый дом в декабре прошлого года объявил о переименовании одного из символов Вашингтона — Центра Кеннеди — в «Трамп-Кеннеди Центр». После этого имя Трампа появилось на здании и официальном сайте учреждения.
Решение вызвало недовольство представителей культурного сообщества. В частности, музыкант Чак Редд, выступавший в Центре Кеннеди с 2006 года, отказался от участия в рождественском концерте.
В феврале Трамп также объявил, что центр будет закрыт 4 июля для проведения двухлетней реконструкции, в рамках которой планировалось одновременно начать строительство нового развлекательного комплекса.