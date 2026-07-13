Суд в Судане «заочно» приговорил лидера СБР Дагало и 15 человек к смертной казни

Adel Abdelrheem, Ömer Erdem, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
Суд в Судане заочно приговорил к смертной казни лидера Сил быстрой поддержки (СБП) Мухаммеда Хамдана Дагало и еще 15 человек по делу об убийстве бывшего губернатора Западного Дарфура Хамиса Абдуллы Аббекера и событиях в административном центре провинции — городе Эль-Генейна.
Суд по борьбе с терроризмом и преступлениям против государства, заседающий в Порт-Судане на северо-востоке Судана, признал лидера СБР Дагало, его заместителя и брата Абдурахима Хамдана Дагало, а также других фигурантов виновными в убийстве бывшего губернатора Западного Дарфура Аббекера.
Суд заочно приговорил их к смертной казни по статьям о военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде, а также преступлениях против личности и имущества.
Дагало был признан ответственным за планирование и осуществление указанных преступлений, а его заместитель Абдурахим Дагало — за соучастие в их планировании и совершении.
Среди других фигурантов дела — еще один брат Дагало, Элькуни Хамдан Дагало, ответственный за Западный Дарфур со стороны СБР Абдуррахман Джума, а также вождь одной из племенных общин Западного Дарфура Тижани ат-Тахир Каршум. Это решение стало первым судебным приговором в отношении лидера СБР Дагало с момента начала боестолкновений между суданской армией и СБР 15 апреля 2023 года.
Губернатор Западного Дарфура Хамис Абдулла Аббекер был похищен из своего дома и казнен 14 июня 2023 года. Суданское правительство обвинило СБР в убийстве Аббекера и надругательстве над его телом, однако СБП эти обвинения отвергла.
Правительство Судана и международные организации также обвиняют СБР в масштабных преступлениях и нарушениях в городе Эль-Генейна, включая убийства сотен людей и принудительное перемещение тысяч представителей племени масалит.
С апреля 2023 года в результате продолжающихся столкновений между армией и СБР в Судане погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ООН, миллионы жителей страны также находятся под угрозой голода.