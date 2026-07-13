Суд в Судане «заочно» приговорил лидера СБР Дагало и 15 человек к смертной казни Хамдан Дагало и другие фигуранты дела признаны виновными в убийстве экс-губернатора Западного Дарфура

Суд в Судане заочно приговорил к смертной казни лидера Сил быстрой поддержки (СБП) Мухаммеда Хамдана Дагало и еще 15 человек по делу об убийстве бывшего губернатора Западного Дарфура Хамиса Абдуллы Аббекера и событиях в административном центре провинции — городе Эль-Генейна.

Суд по борьбе с терроризмом и преступлениям против государства, заседающий в Порт-Судане на северо-востоке Судана, признал лидера СБР Дагало, его заместителя и брата Абдурахима Хамдана Дагало, а также других фигурантов виновными в убийстве бывшего губернатора Западного Дарфура Аббекера.

Суд заочно приговорил их к смертной казни по статьям о военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде, а также преступлениях против личности и имущества.

Дагало был признан ответственным за планирование и осуществление указанных преступлений, а его заместитель Абдурахим Дагало — за соучастие в их планировании и совершении.

Среди других фигурантов дела — еще один брат Дагало, Элькуни Хамдан Дагало, ответственный за Западный Дарфур со стороны СБР Абдуррахман Джума, а также вождь одной из племенных общин Западного Дарфура Тижани ат-Тахир Каршум. Это решение стало первым судебным приговором в отношении лидера СБР Дагало с момента начала боестолкновений между суданской армией и СБР 15 апреля 2023 года.

Губернатор Западного Дарфура Хамис Абдулла Аббекер был похищен из своего дома и казнен 14 июня 2023 года. Суданское правительство обвинило СБР в убийстве Аббекера и надругательстве над его телом, однако СБП эти обвинения отвергла.

Правительство Судана и международные организации также обвиняют СБР в масштабных преступлениях и нарушениях в городе Эль-Генейна, включая убийства сотен людей и принудительное перемещение тысяч представителей племени масалит.

С апреля 2023 года в результате продолжающихся столкновений между армией и СБР в Судане погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ООН, миллионы жителей страны также находятся под угрозой голода.

