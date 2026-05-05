Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей

Olga Keskin
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Таганский суд Москвы назначил Google еще 15 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в России контента.
«Постановлениями Таганского районного суда Москвы от 5 мая Google LLC признан виновным в совершении 4 административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). По каждому правонарушению суд назначил административное наказание в виде административного штрафа, общая сумма которых составила 15,2 млн рублей», - сообщил ТАСС участник судебного заседания.
В конце марта текущего года Google был оштрафован еще на 3,8 млн рублей по аналогичной статье. В апреле суд назначил компании 19 млн рублей штрафа за такое же правонарушение.
Такие крупнейшие интернет-сервисы, как Telegram, Facebook , Twitter и TikTok, в течение последних лет неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.