Решение было принято после подачи срочной петиции зоозащитной организацией Let the Animals Live

Суд в Израиле запретил размещение крокодилов вокруг тюрем, где содержатся палестинцы Решение было принято после подачи срочной петиции зоозащитной организацией Let the Animals Live

Суд в Израиле временно приостановил спорный план крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, предусматривающий создание вокруг тюрем, где содержатся палестинские заключенные, рвов с крокодилами.

Как сообщает израильский телеканал i24 News, Иерусалимский окружной суд постановил приостановить реализацию правительственного плана по размещению крокодилов вокруг тюрьмы Кециот на юге Израиля до проведения дополнительной юридической проверки.

Решение было принято после подачи срочной петиции зоозащитной организацией Let the Animals Live.

Правительству предоставлен срок до 16 августа для представления своего ответа суду.

Комментируя решение суда, крайне правый министр Бен-Гвир выразил недовольство приостановкой инициативы.

Он заявил, что вмешательство судебной власти мешает правительству реализовать меры, направленные, по его словам, на усиление безопасности тюрем, и вновь повторил свои давние критические замечания в адрес судебной системы Израиля.

В декабре Бен-Гвир предложил окружить тюрьмы, в которых содержатся палестинские заключенные, «рвами с крокодилами».

На фоне израильских атак на сектор Газа, как отмечается, участились и сообщения о нарушениях в отношении палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По данным палестинских и израильских правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержатся более 9,6 тыс. палестинцев, в том числе женщины и дети, а также 3 532 человека, находящихся под так называемым административным арестом.

Сообщается, что палестинские заключенные подвергаются пыткам, лишению пищи и медицинской помощи. По данным правозащитников, десятки из них погибли в местах заключения.