Высший земельный суд Рейнланд-Пфальца постановил, что использование свастики в данном случае было частью политической критики, а не пропагандой нацистской идеологии

Суд в Германии оправдал автора публикаций, сравнивших действия Израиля в Газе с нацистским режимом Высший земельный суд Рейнланд-Пфальца постановил, что использование свастики в данном случае было частью политической критики, а не пропагандой нацистской идеологии

Высший земельный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц (OLG Zweibrücken) оправдал человека, разместившего в социальных сетях публикации, в которых атаки Израиля в секторе Газа сравнивались с действиями нацистского режима и использовались изображения свастики.

Как сообщается в немецком интернет-издании, специализирующемся на юридических вопросах, суд рассмотрел дело пользователя социальных сетей, который в 2023 и 2024 годах опубликовал две записи с использованием нацистской символики и свастики при критике израильских ударов по сектору Газа.

В решении Высшего земельного суда Рейнланд-Пфальца от 24 июня 2026 года отмечается, что символы использовались не с целью прославления нацистской идеологии, а в рамках жесткой политической критики Израиля и в контексте явного осуждения преступлений нацистского режима.

Суд подчеркнул необходимость защиты свободы выражения мнения, отметив, что любое использование нацистской символики не может автоматически считаться преступлением.

Согласно решению суда, в первой публикации пользователь разместил изображение с сопоставлением атак Израиля в Газе с методами нацистской Германии, а также фотографию, на которой были объединены флаг Израиля и флаг Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Во второй публикации он использовал изображение звезды Давида со свастикой в центре, а также иллюстрацию, связанную с атаками в секторе Газа. В публикациях также содержались хештеги «Free Palestine» и «Gaza Under Attack».

Ранее участковый суд Людвигсхафена признал этого человека виновным по двум отдельным делам в использовании символики антиконституционных организаций и назначил ему штрафы на общую сумму 2 400 евро.

Однако Высший земельный суд постановил, что, несмотря на использование свастики, в данном конкретном случае это не было направлено на прославление или распространение нацистской идеологии.

В решении говорится, что из использованных изображений очевидно, что они не поддерживают нацистскую идеологию, а, напротив, выражают явное и недвусмысленное неприятие этой идеологии.

Суд отметил, что статья 86a Уголовного кодекса Германии, запрещающая использование нацистской символики, должна применяться с учетом права на свободу выражения мнения и толковаться ограничительно.

По мнению суда, если символ используется явно с целью критики или отрицания нацистской идеологии, состав преступления отсутствует.

Также суд указал, что данные публикации не содержали признаков разжигания ненависти и вражды или преуменьшения значения Холокоста.

Суд пришел к выводу, что публикации являлись жесткой критикой военных операций правительства Израиля в секторе Газа, не были направлены против евреев как народа и не представляли угрозы для общественного порядка.

Рассматривая вторую публикацию, суд отметил, что совместное использование свастики и звезды Давида демонстрировало явное противопоставление нацистской идеологии, поэтому не может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.

В результате суд оправдал обвиняемого по обоим пунктам обвинения.