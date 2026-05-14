Суд арестовал экс-главу Офиса президента Украины

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Об этом сообщают украинские СМИ.

Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, передает.

Согласно решению суда, Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела, в частности с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

Ермак после решения суда в комментарии журналистам сказал, что остается в Украине и будет "продолжать бороться".

"Мне нечего скрывать. Думаю, мой защитник и группа адвокатов будет подавать апелляцию. Мы будем использовать все законные основания для того, чтобы добиваться справедливости и правды",-сказал он.

По его словам, расследование и судебный процесс происходили "под давлением".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о раскрытии масштабной схемы легализации (отмывания) средств в размере более 460 млн грн (около $10,4 млн или €8,8 млн), полученных преступным путем. Согласно информации, средства инвестировались в элитное строительство под Киевом

11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) при строительстве четырех элитных резиденций под Киевом.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках дела о коррупции в энергетической сфере Украины. После этого чиновник ушел в отставку.