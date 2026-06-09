Судьбу главного прокурора МУС определит Ассамблея государств - участников

Бюро Ассамблеи государств - участников Международного уголовного суда (МУС) передало дисциплинарное производство в отношении главного прокурора Карима Хана на рассмотрение Ассамблеи государств - участников, которая обладает полномочиями принимать решение о его отстранении от должности.

В заявлении Бюро Ассамблеи государств - участников МУС сообщается, что для определения дальнейшей судьбы Хана было принято решение в кратчайшие сроки созвать специальное заседание Ассамблеи, состоящей из 125 государств - участников, учредивших Суд.

В заявлении отмечается, что на заседании, состоявшемся 8 июня, Бюро квалифицированным большинством приняло решение по дисциплинарному процессу в отношении главного прокурора Хана.

Также сообщается, что Бюро приняло решение временно отстранить Хана от исполнения обязанностей до окончательного решения Ассамблеи государств - участников, которая является уполномоченным органом в соответствии с правилом 28 Правил процедуры и доказывания МУС.

«Бюро подчеркивает, что это отстранение не предопределяет окончательный исход дела», - говорится в заявлении. При этом отмечается, что решение и документы останутся конфиденциальными.

Ассамблея государств - участников выполняет функции органа административного надзора и законодательного органа МУС. В ее состав входят представители 125 государств, ратифицировавших Римский статут или присоединившихся к нему.

Бюро Ассамблеи состоит из 21 человека: председателя, двух заместителей председателя и 18 членов, избираемых Ассамблеей сроком на три года.

Обвинения в отношении Карима Хана

Главный прокурор МУС Карим Хан в мае 2025 года добровольно ушел в отпуск после появления обвинений в сексуальных домогательствах. Эти обвинения были выдвинуты после того, как в мае 2024 года Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В марте 2026 года независимая коллегия из трех судей, назначенная МУС, пришла к выводу, что расследование ООН не выявило в действиях Хана «злоупотребления служебным положением или нарушения».

Ранее в интервью Хан назвал этот процесс «беспрецедентным». «Процесс меня оправдал», - заявил он.