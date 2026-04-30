Судно с зерном, которое, как утверждается, было «вывезено РФ с Украины», не допустили в израильский порт «Российскому поставщику» придется найти другой пункт назначения для разгрузки пшеницы - Ассоциация импортеров зерна Израиля

Судну, перевозившему зерно, которое, по утверждениям украинской стороны, было «вывезено Россией с Украины» не разрешили войти в израильский порт, оно было развернуто обратно.

Ассоциация импортеров зерна Израиля сообщила, что была вынуждена развернуть российское грузовое судно, направлявшееся в порт Хайфы.

В заявлении отмечается, что израильская компания-импортер зерна «Tsentsiper» отказалась принимать судно из-за того, что оно перевозило зерно, которое, как утверждается, было «вывезено Россией с Украины», а также в связи с требованием Киева о его задержании. «Российскому поставщику придется найти другой пункт назначения для разгрузки пшеницы», - говорится в сообщении.

Израильские СМИ сообщили, что это первый случай, когда поставка зерна, происхождение которого вызывает подозрения, не была допущена к разгрузке в Израиле.

- Спор между Израилем и Украиной вокруг «зернового судна»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 апреля заявил в соцсетях, что в связи с заходом в Хайфу судна с зерном, которое, как утверждается, было «вывезено Россией с Украины», посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ответ заявил своему украинскому коллеге, что дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся через соцсети или СМИ. «Украина не направляла официального обращения по данному вопросу», - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил о подготовке пакета санкций, который будет распространяться как на тех, кто непосредственно перевозит такое зерно, так и на тех, кто получает прибыль от подобной деятельности.

Киев также направил Израилю официальный запрос с требованием задержать судно под названием «Panoramitis», которое, по утверждению украинской стороны, перевозило зерно, «вывезенное Россией с Украины».

Глава украинского внешнеполитического ведомства Сибига, комментируя обращение Генеральной прокуратуры Украины в Израиле, подчеркнул, что это не «дипломатия в соцсетях», а конкретный юридический и дипломатический запрос о международной правовой помощи. «Он требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к этому серьезно и предпримет действия, а не будет ограничиваться эмоциональными заявлениями», - заявил он.