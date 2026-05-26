Суданская армия захватила три района в штате Голубой Нил

Суданская армия объявила во вторник, 26 мая, что установила контроль над тремя районами в юго-восточном штате Голубой Нил после столкновений с военизированными «Силами быстрой поддержки» (RSF) и их союзником — «Народно-освободительным движением Судана — Север» (SPLM-N).

В своем заявлении армия сообщила, что ее войска «очистили» районы Аб-Дагла, Ади-Вашамбо и Ум-Шанкир от боевиков RSF и их союзников из SPLM-N.

Военные добавили, что их войска захватили несколько боевых машин в хорошем состоянии и преследовали отступающие силы вплоть до границ с Эфиопией и Южным Суданом.

RSF и SPLM-N пока не прокомментировали заявление армии.

В воскресенье, 24 мая суданская армия объявила, что взяла под контроль район Аль-Барака на окраине города Курмук в штате Голубой Нил, нанеся, по ее словам, «тяжелые потери» боевикам RSF.

На прошлой неделе армия также сообщила о захвате районов Каран-Каран и Докан в штате Голубой Нил.

В последние месяцы в штате Голубой Нил наблюдается эскалация столкновений между суданской армией, Силами быстрого реагирования (RSF) и силами Движения за освобождение Южного Судана — Север (SPLM-N), в результате чего тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть несколько городов и районов.

Армия контролирует большую часть штата Голубой Нил, в то время как SPLM-N с 2011 года ведет борьбу с правительством, добиваясь самоуправления в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил.

С апреля 2023 года RSF и суданская армия находятся в состоянии конфликта из-за разногласий по поводу интеграции военизированных формирований в состав вооруженных сил, что привело к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.

По международным и местным оценкам, в результате конфликта погибли десятки тысяч человек, а около 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.