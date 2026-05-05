Стрельба рядом с Белым домом: полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

Полицейские открыли огонь по вооруженному человеку рядом с Белым домом в Вашингтоне, столице США. Об этом сообщил журналистам представитель Секретной службы США, комментируя инцидент со стрельбой, который вызвал кратковременную панику в районе Белого дома.

По его словам, стрельбы произошла на пересечении Индипенденс-авеню и 15-й улицы, полицейские выстрелили в подозреваемого, у которого, как утверждается, было при себе оружие. Пострадавший был доставлен в больницу.

Чиновник отказался комментировать состояние раненого, отметив лишь, что речь идет о «молодом» человеке.

Ранее сообщалось, что накануне в дневные часы по местному времени в районе Белого дома были слышны выстрелы. В связи с этим журналистов, находившихся на территории резиденции, в целях безопасности эвакуировали в зал для брифингов.

Спустя некоторое время тревога была снята, так как угрозы не обнаружили.

На видеороликах, снятых находившимися внутри Белого дома журналистами и опубликованных в соцсетях, запечатлены кадры усиленных мер безопасности, принятых сотрудниками Секретной службы.

Секретная служба США, в свою очередь, сообщила в соцсети американской компании X, что сотрудники отреагировали на инцидент со стрельбой с участием полицейского, в ходе которого один человек получил ранение.