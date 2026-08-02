Злоумышленник открыл огонь по посетителям ресторана в городе Туин-Фолс в Айдахо

Стрельба в ресторане в США: трое погибших, семь раненых Злоумышленник открыл огонь по посетителям ресторана в городе Туин-Фолс в Айдахо

В результате вооруженного нападения на ресторан в американском штате Айдахо погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

Как сообщили представители правоохранительных органов, инцидент произошел в 14:00 по местному времени в районе Туин-Фолс на юге Айдахо.

По словам властей, злоумышленник вошел в ресторан с полуавтоматической винтовкой и открыл огонь.

Представители полиции сообщили, что тело нападавшего было обнаружено недалеко от ресторана. Расследование продолжается, допрашиваются свидетели происшествия.

Начальник полиции Туин-Фолс Мэттью Хикс на брифинге заявил, что правоохранители пока пытаются установить личность стрелявшего.

Очевидцы сообщили, что нападавший был вооружен длинноствольным оружием типа AR. По их словам, во время инцидента один из присутствовавших выстрелил в нападавшего из пистолета.

На видео, снятом проезжавшим мимо водителем, видно, как вооруженный человек в черной одежде с длинноствольной винтовкой направляется к белому автомобилю и открывает дверь со стороны водителя. Затем нападающий открывает багажник того же автомобиля, а автор видео, опасаясь, что тот может достать еще оружие, быстро уезжает с места события.