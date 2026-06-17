Страны G7 договорились увеличить поставки Украине средств ПВО

Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойных вооружений.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки", опубликованном по итогам встречи.

В документе отмечается, что страны G7 также готовы рассмотреть "возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят нарастить собственное военное производство".

Кроме того, лидеры пообещали дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины для прохождения предстоящего зимнего периода.

Страны G7 также заявили о намерении "усилить давление на российскую экономику" путем введения дополнительных ограничительных мер.

В заявлении говорится, что лидеры "Большой семерки" подтверждают "неизменную" поддержку Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Они также высоко оценили "стойкость" Украины и ее "прогресс на поле боя" в последние месяцы, заявив о появлении "нового импульса".

Кроме того, в G7 заявили, что считают нынешний момент "подходящим для введения дополнительных санкций", в том числе в отношении нефтегазового сектора, после того, как президент США Дональд Трамп добился соглашения, которое позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив.

G7 приветствовала соглашение США и Ирана

Лидеры стран G7 заявили, что видят "прорыв" и новые возможности для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, приветствовав объявленное соглашение между США и Ираном.

В совместном заявлении говорится, что достигнутая при посредничестве ряда стран договоренность создает "историческую возможность" не допустить получения Ираном ядерного оружия и "устранить угрозы", связанные с его региональной деятельностью и ракетной программой. Страны G7 заявили о поддержке соглашения и готовности содействовать его реализации.

Лидеры "Большой семерки" также подтвердили принцип свободы транзитного судоходства и поддержали многонациональную инициативу под руководством Франции и Великобритании, направленную на возобновление морского движения через Ормузский пролив. По их мнению, эта миссия может способствовать защите торговых судов, укреплению доверия судоходных компаний и подтверждению отсутствия мин в акватории пролива.

Касаясь ситуации в Ливане, лидеры G7 поддержали усилия ливанского руководства по разоружению "Хезболлы", установлению государственной монополии на оружие, а также защите территориальной целостности и суверенитета страны при наличии соответствующих международных гарантий безопасности.

В отношении сектора Газа страны "Большой семерки" заявили о намерении ускорить оказание гуманитарной помощи и восстановительные работы, а также призвали к прекращению насилия на Западном берегу реки Иордан.

Лидеры G7 также обязались ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость мировых рынков от Ормузского пролива, и нарастить стратегические запасы энергоресурсов. В заявлении отдельно отмечен потенциал Канады по увеличению поставок энергоресурсов на мировые рынки в ближайшие годы.

G7 выступила против попыток изменить статус-кво вокруг Тайваня

Лидеры стран G7 подчеркнули важность сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на верховенстве права, и подтвердили свое несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво в регионе.

В документе отмечается, что страны G7 выступают против попыток изменить существующее положение дел "с применением силы или принуждения" в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Лидеры группы подчеркнули, что связанные с этим вопросы должны решаться исключительно мирным путем посредством диалога.

Кроме того, участники G7 выразили "глубокую обеспокоенность" ядерной и баллистической программами КНДР и "подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи" в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Страны "Большой семерки" также "призвали Пхеньян незамедлительно решить вопрос похищенных граждан" и подчеркнули необходимость совместного противодействия "кражам криптовалют и киберпреступлениям", которые, по их мнению, связаны с Северной Кореей.

Лидеры G7 приветствовали проведение 11 июня 2026 года саммита Global Convergence for Growth по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором принял участие Китай. В заявлении говорится, что участники встречи подтвердили общий интерес к сотрудничеству с крупнейшими мировыми экономиками для поиска причин сохраняющихся глобальных экономических дисбалансов и выработки мер по их устранению.

Страны G7 заявили, что продолжат эту работу в рамках G20 во время председательства США, а также на других международных площадках.