Страны ШОС представили свою продукцию на SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026 Мероприятие проходит в Бишкеке

В Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит международная выставка SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026. Об этом сообщает КНИА «Кабар».

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев отметил, что сегодня кроме кыргызских предпринимателей участвуют еще узбекские и китайские компании, которые представляют свою продукцию.

«Это даст нам возможность в будущем наладить прямые контакты и найти партнеров», - сказал он.

Темир Сариев подчеркнул, что на выставке представлено 47 компаний. Мероприятие будет проходить в «Жаштык Арене» 25-26 июня.