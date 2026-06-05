Страны ШОС обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в промышленной сфере В Чолпон-Ате прошло IV совещание министров промышленности стран ШОС

В государственной резиденции №2 в Чолпон-Ате под председательством Кыргызстана состоялось IV совещание министров промышленности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает КНИА «КАБАР».

По итогам встречи участники приняли совместное коммюнике, в котором обозначили основные направления дальнейшего сотрудничества в промышленной сфере.

Как сообщил агентству «Кабар» заместитель генерального секретаря ШОС Сохайл Хан, совещание прошло успешно и стало важным шагом в укреплении взаимодействия между государствами организации.

«Сегодня министры приняли совместное коммюнике, которое стало результатом многочисленных консультаций и диалога. В документе четко отражены намерения сторон по развитию сотрудничества в будущем», - сказал он.

По словам Сохайла Хана, страны ШОС намерены активизировать совместную работу в промышленном секторе, внедрять новые технологии, создавать конкурентоспособную и высококачественную продукцию, а также расширять возможности для бизнеса и освоения новых рынков.

Заместитель генерального секретаря ШОС подчеркнул, что принятый документ придаст дополнительный импульс сотрудничеству между государствами-членами организации.

Если ранее взаимодействие осуществлялось преимущественно на двусторонней основе, то теперь работа будет развиваться в многостороннем формате.

«Совместные действия помогут создать новые механизмы консультаций и заложат основу для дальнейшего эффективного сотрудничества», - отметил Сохайл Хан.