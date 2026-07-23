Государства Персидского залива и Иордания подчеркнули, что примут все необходимые меры для защиты своего суверенитета, граждан и критически важной инфраструктуры

Страны ССАГПЗ и Иордания заявили о праве на самооборону в ответ на атаки Ирана Государства Персидского залива и Иордания подчеркнули, что примут все необходимые меры для защиты своего суверенитета, граждан и критически важной инфраструктуры

Государства-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также Иордания заявили, что воспользуются своим правом на индивидуальную и коллективную самооборону в ответ на атаки Ирана и примут все необходимые меры для защиты своего суверенитета.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ССАГПЗ, говорится, что Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания осудили нападения Ирана и поддерживаемых им группировок на территории этих государств.

Согласно документу, атаки Ирана на территорию стран Персидского залива и Иордании, а также на объекты гражданской инфраструктуры продолжаются с 28 февраля 2026 года, несмотря на меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном 17 июня 2026 года.

Отмечается, что основными целями ударов стали энергетические объекты, установки по опреснению морской воды, а также порты, аэропорты и другие объекты гражданской инфраструктуры в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

В заявлении утверждается, что действия Ирана являются открытой агрессией, нарушающей Устав ООН, нормы международного права и международного гуманитарного права, а также создают угрозу международному миру и безопасности.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН государства воспользуются правом на индивидуальную и коллективную самооборону. Кроме того, они намерены принять все предусмотренные законом меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, граждан, торговых судов и объектов критически важной инфраструктуры.

Авторы заявления призвали Совет Безопасности ООН незамедлительно принять резолюцию с требованием прекратить атаки Ирана и признать право подвергшихся нападению государств на самооборону.

Также в документе содержится призыв к Совету Безопасности ООН рассмотреть дополнительные меры в случае продолжения атак. Одновременно подтверждается приверженность обеспечению свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе и проливе Баб-эль-Мандеб.

В завершение страны выразили полную солидарность с Саудовской Аравией, подчеркнув поддержку мер Эр-Рияда по защите суверенитета, безопасности, стабильности и территориальной целостности страны после угроз йеменского движения «Ансарулла» (хуситов) запретить морское судоходство в направлении королевства.