Страны Персидского залива выступили против альтернативного маршрута Ирана в Ормузском проливе

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu, Olga Keskin
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
Страны Персидского залива заявили, что не принимают предложенный Ираном альтернативный маршрут в Ормузском проливе.
Созданное Ираном для регулирования движения в Ормузском Управление « водного пути Персидского залива», о котором было объявлено 20 мая, спровоцировало реакцию пяти стран Персидского залива.
В письменном заявлении МИД ОАЭ говорится, что на заседании Комитета по морской безопасности Международной морской организации (ИМО) было принято совместное заявление, подписанное также Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Саудовской Аравией.
В документе подчеркивается, что предложенный Ираном альтернативный маршрут в Ормузском проливе не принят, поскольку такой шаг является нарушением международного права и свободы судоходства.
Кроме того, в заявлении акцентируется внимание на игнорировании роли ИМО в обеспечении безопасной навигации в проливе.
В заявлении приветствуется решение Комитета по морской безопасности IMO, предусматривающее меры по обеспечению безопасности навигации торговых и грузовых судов в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах.
Также сообщается, что страны, поддержавшие это решение, выразили серьезную обеспокоенность использованием Ираном беспилотников, ракет и морских мин в районе Ормузского пролива и прилегающих вод, что создает серьезную угрозу морской безопасности.
Управление «водного пути Персидского залива» 20 мая опубликовало карту контролируемой им зоны в Ормузском проливе.
Согласно этой карте, зона контроля охватывает на востоке участок между районом горы Мубарак в Иране и линией Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, а на западе — линию между иранским островом Кешм и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.