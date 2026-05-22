Страны Персидского залива выступили против альтернативного маршрута Ирана в Ормузском проливе На заседании Комитета по морской безопасности Международной морской организации было принято совместное заявление, подписанное ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Саудовской Аравией

Созданное Ираном для регулирования движения в Ормузском Управление « водного пути Персидского залива», о котором было объявлено 20 мая, спровоцировало реакцию пяти стран Персидского залива.

В письменном заявлении МИД ОАЭ говорится, что на заседании Комитета по морской безопасности Международной морской организации (ИМО) было принято совместное заявление, подписанное также Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Саудовской Аравией.

В документе подчеркивается, что предложенный Ираном альтернативный маршрут в Ормузском проливе не принят, поскольку такой шаг является нарушением международного права и свободы судоходства.



Кроме того, в заявлении акцентируется внимание на игнорировании роли ИМО в обеспечении безопасной навигации в проливе.

В заявлении приветствуется решение Комитета по морской безопасности IMO, предусматривающее меры по обеспечению безопасности навигации торговых и грузовых судов в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах.

Также сообщается, что страны, поддержавшие это решение, выразили серьезную обеспокоенность использованием Ираном беспилотников, ракет и морских мин в районе Ормузского пролива и прилегающих вод, что создает серьезную угрозу морской безопасности.

Управление «водного пути Персидского залива» 20 мая опубликовало карту контролируемой им зоны в Ормузском проливе.

Согласно этой карте, зона контроля охватывает на востоке участок между районом горы Мубарак в Иране и линией Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, а на западе — линию между иранским островом Кешм и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.