Страны ОТГ обсудили укрепление исламской солидарности и борьбу с религиозным радикализмом

В азербайджанском городе Шуша состоялась Первая встреча руководителей государственных органов по делам религии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОТГ, руководители государственных ведомств, ответственных за религиозную сферу, из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Рамин Мамедов, открывая мероприятие, выразил удовлетворение возможностью приветствовать гостей в культурной столице тюркского мира, символе славной Победы Азербайджана - городе Шуша. Он сказал, что данное мероприятие служит укреплению связей путем формирования институциональных основ многостороннего сотрудничества между профильными государственными органами по религиозным делам в рамках ОТГ. Мамедов подчеркнул, что ОТГ на сегодняшний день превратилась в одну из важных платформ региональной стабильности и международного сотрудничества. Отметив важную роль Секретариата ОТГ в усилении межведомственной координации внутри организации, он заявил, что политическая воля глав государств подняла интеграцию тюркского мира на качественно новый этап.

Заявив, что в современную эпоху религиозный радикализм, экстремизм, исламофобия, призывы к ненависти на религиозной почве и попытки идеологических манипуляций создают новые вызовы перед государствами, председатель Комитета отметил, что эффективная борьба с этими угрозами возможна только благодаря скоординированной деятельности. Он довел до внимания, что традиции толерантности и мультикультурализма Азербайджана являются достойным похвалы примером. Р. Мамедов сообщил, что новая платформа, основа которой заложена в Шуше, послужит развитию сотрудничества между государственными органами по религиозным делам в рамках ОТГ, систематической организации обмена информацией и опытом, работы по защите общих религиозно-духовных ценностей, а также укреплению идеологической безопасности. Он подчеркнул важность расширения академического сотрудничества, совместных научных исследований и подготовки специалистов между религиозными учебными заведениями государств-членов с использованием потенциала Азербайджанского института теологии. Было обращено внимание на значимость сотрудничества тюркских государств в направлении восстановления, защиты разрушенного религиозно-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и доведения до международного сообщества актов вандализма, совершенных в свое время на этих территориях со стороны Армении.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев поблагодарил за высокий уровень организации мероприятия и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что эта встреча, проходящая в историческом городе Шуша, заложит основу нового этапа в развитии институционального сотрудничества стран-членов организации в религиозной сфере. Генсек отметил, что общая история, культура и духовные ценности являются главными опорами укрепления солидарности, а также взаимного доверия между тюркскими государствами. Он подчеркнул, что созданный новый формат сотрудничества сыграет важную роль в расширении обмена опытом между государственными структурами. К. Омуралиев довел до внимания важность совместной деятельности против таких вызовов современности, как религиозный экстремизм, радикализм и нетерпимость. Сохранение богатого научного и духовного наследия стран-членов организации, а также воспитание молодого поколения в духе национально-духовных ценностей входят в число общих задач. Генсек выразил уверенность в том, что встреча в Шуше внесет важный вклад в дальнейшее укрепление единства, солидарности и взаимопонимания в тюркском мире.

Председатель Управления по делам религий Турции Сафи Арпагуш отметил важность сохранения богатого научного и духовного наследия тюркского мира, формирования молодого поколения на основе здоровых религиозных знаний и национально-духовных ценностей, а также совместной деятельности против исламофобии, религиозного радикализма и дезинформации. Подчеркивалось, что формирование общей позиции в данном направлении может внести важный вклад в более эффективное донесение правды на международных платформах и защиту религиозно-духовных ценностей. Он отметил, что расширение сотрудничества между религиозными учебными заведениями и создание общих научных платформ служат укреплению солидарности между будущими поколениями. Председатель довел до внимания потребность в инициативах, служащих повышению качества подготовки профессиональных кадров в религиозной сфере, укреплению научных связей, пропаганде общих духовных ценностей и дальнейшему усилению солидарности среди молодого поколения тюркских государств.

Заместитель министра культуры и информации Казахстана Рустам Али, высоко оценив проведение первой встречи руководителей профильных ведомств по религиозным делам государств-членов ОТГ, выразил благодарность Азербайджанскому государству за инициативу и гостеприимство. Подчеркнув, что тюркские государства объединяют общая история, культура и духовные ценности, он отметил важность дальнейшего углубления сотрудничества в религиозной сфере. Р. Али охарактеризовал усиление профилактических мер в этой области, использование возможностей искусственного интеллекта, реабилитацию лиц, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, и обмен опытом в качестве основных направлений сотрудничества в рамках ОТГ.

Председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызстана Талантбек Ташибеков подчеркнул важность усиления координации в сфере религиозной политики, расширения экспертного и академического сотрудничества, повышения религиозной грамотности и реализации совместных программ, направленных на продвижение культуры толерантности. Он сказал, что развитие связей среди молодежи послужит дальнейшему укреплению единства тюркских государствах.

Председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана Содик Тошбоев выступил с инициативой создания рабочей группы из представителей соответствующих ведомств государств-членов ОТГ в целях дальнейшего укрепления правовых основ сотрудничества в сфере религии, а также религиозного образования, расширения академического обмена между религиозными учебными заведениями, реализации совместных научных проектов и развития паломнического туризма.

Встреча продолжилась обсуждением таких вопросов, как поощрение исламской солидарности, усиление обмена опытом и информацией в сфере борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом.

На встрече, проводимой с целью сохранения общих национально-духовных и культурных ценностей тюркских народов, а также развития связей между профильными государственными органами, прошлм обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес. На заседании будут рассмотрены направления сотрудничества в сфере регулирования государственно-религиозных отношений, просвещения, законодательства и подготовки кадров в области управления.

Наряду с этим, обсуждены вопросы защиты, реставрации и популяризации на международном уровне памятников, отражающих общее религиозно-культурное наследие тюркских народов, поощрения межконфессионального взаимопонимания, диалога, исламской солидарности, а также укрепления обмена опытом и информацией в сфере борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом.

Одной из главных тем заседания стало создание механизма постоянного сотрудничества между государственными органами по религиозным делам в рамках ОТГ. Данная инициатива направлена на усиление координации между государствами-членами, развитие взаимодействия на институциональной основе и внесение вклада в дальнейшее расширение сотрудничества.

- Подписано Коммюнике по итогам Первой встречи руководителей госструктур по делам религии стран ОТГ

В завершение было подписано Коммюнике из 11 пунктов, отражающее институциональные основы сотрудничества между структурами и направления дальнейшей совместной деятельности.

В документе нашла свое отражение специфика развития государственно-религиозных отношений между тюркскими государствами на основе принципов светскости, расширения обмена опытом в религиозной сфере, развития сотрудничества в области религиозного образования, воспитания молодежи в духе национально-духовных ценностей, повышения роли женщин в укреплении института семьи, в том числе усиления религиозного просвещения в цифровой информационной среде. Наряду с этим, в Коммюнике подчеркнута важность выражения поддержки восстановлению историко-религиозного и культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, содействие межконфессиональному взаимопониманию и исламской солидарности на тюркском пространстве, пропаганды тюркско-исламского культурного наследия на международном уровне, а также усиления совместной борьбы против религиозного радикализма, экстремизма, терроризма, исламофобии и других деструктивных проявлений.

В то же время, выражена благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную в организации мероприятия на высоком уровне, и созданные условия, а также правительству Азербайджана и Секретариату ОТГ в связи с вкладом в процесс координации.

В завершение было принято решение о проведении следующей встречи в 2027 году в Казахстане.