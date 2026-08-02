Решение принято в рамках постепенного отказа от добровольных сокращений, начатого в октябре 2025 года

Страны ОПЕК+ увеличат квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с Решение принято в рамках постепенного отказа от добровольных сокращений, начатого в октябре 2025 года

Семь стран — участниц ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки, что соответствует ожиданиям рынка.

Как заявили в ОПЕК, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели онлайн-встречу для оценки глобальных рыночных условий и перспектив.

На встрече было принято решение об увеличении совокупной добычи на 188 тысяч баррелей в сутки, начиная с сентября. Решение принято в соответствии с «общими обязательствами стран по поддержанию стабильности на нефтяном рынке» и в рамках добровольных сокращений добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года.

В рамках данного решения наибольшее увеличение добычи — на 62 тыс. баррелей в сутки каждая — придется на Саудовскую Аравию и Россию. В следующем месяце Ирак увеличит добычу на 26 тысяч баррелей в сутки, Кувейт — на 16 тысяч, Казахстан — на 10 тысяч, Алжир — на 6 тысяч, а Оман — на 5 тысяч баррелей.

Следующее заседание группы запланировано на 6 сентября.

Сокращения добычи

К марту 2025 года общий объем сокращений добычи ОПЕК+ достиг 5,85 миллиона баррелей в сутки. Этот объем складывался из сокращения на 2 млн баррелей в сутки, объявленного в октябре 2022 года, добровольного сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, анонсированного в апреле 2023 года, и дополнительного добровольного сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки, объявленного в ноябре 2023 года.

В период с апреля по сентябрь прошлого года указанные страны поэтапно наращивали добычу, восстановив 2,2 млн баррелей в сутки из этого объема. С октября 2025 года начался процесс постепенного возврата на рынок оставшихся 1,65 млн баррелей в сутки добровольных сокращений.

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