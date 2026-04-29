Страны ОДКБ подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия Государства-члены организации призвали к укреплению режима ДНЯО и недопущению гонки вооружений

Государства-члены Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили приверженность сохранению и укреплению Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соответствующее заявление было распространено на Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2026 года, проходящей в Нью-Йорке. Текст документа опубликовала пресс-служба МИД РФ в среду, 29 апреля.

В документе подчеркивается, что с момента вступления в силу ДНЯО остается «одной из несущих опор международной безопасности» и продолжает играть ключевую роль в предотвращении распространения ядерного оружия.

Страны ОДКБ отметили равную значимость трех фундаментальных составляющих договора - ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии. По мнению участников организации, именно этот баланс позволяет договору сохранять устойчивость «перед лицом текущих вызовов и угроз».

В заявлении также говорится о росте международной напряженности, сопровождающейся «эрозией договоров и соглашений» в сфере контроля над вооружениями и повышением рисков эскалации конфликтов.

«Особое значение приобретает задача сохранения и укрепления ДНЯО», - подчеркивается в тексте.

Государства-члены ОДКБ напомнили о позиции, изложенной в декларации Совета коллективной безопасности организации в ноябре 2023 года, согласно которой «ядерная война никогда не должна быть развязана». В этой связи участники организации призвали все ядерные государства придерживаться положений совместного заявления лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Авторы документа выразили обеспокоенность тем, что обзорный процесс ДНЯО в последние годы сталкивается с серьезными разногласиями, в том числе «по ряду политизированных вопросов». По их оценке, это препятствует достижению консенсуса и подрывает выполнение ключевых задач договора.

В заявлении отмечается, что подтверждением существующих противоречий стало отсутствие итоговых документов по итогам двух предыдущих обзорных конференций ДНЯО.

Страны ОДКБ призвали участников 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО к «конструктивному, предметному и инклюзивному диалогу», основанному на учете интересов всех сторон.

В организации также заявили о готовности сотрудничать со всеми делегациями для «сбалансированного и всестороннего» рассмотрения всех трех составляющих договора и подтвердили намерение продолжать координацию усилий по укреплению режима ДНЯО «в интересах поддержания международного мира и безопасности».